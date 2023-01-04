Укрзалізниця заявила про ціни на квитки у 2023 році та збитковість пасажирських перевезень

Війна в Україні суттєво вплинула на економіку країни. Відбулося зростання вартості більшості товарів і послуг. Вартість пасажирських перевезень на всіх видах транспорту також зросла. В Укрзалізниці розповіли, чи підвищуватимуться ціни на квитки у 2023 році.

Про цінову політику в пасажирських перевезеннях у новому році розповіло видання РБК Україна з посиланням на заяву керівника пасажирського спрямування “Укрзалізниці” Олександра Перцовського.

У заяві йдеться про збитковість пасажирських перевезень. Однак, незважаючи на нерентабельність теперішніх цін на пасажирські перевезення, вартість квитків в Укрзалізниці підвищувати не планують. Таке рішення зумовлене регулярними евакуаційними рейсами. Адже для багатьох громадян, які мешкають у безпосередній близькості до зони бойових дій, єдиним способом евакуації є залізниця.

“На сьогоднішній день жодних підвищень на пасажирські сполучення ми не впроваджували, звичайно, це робить пасажирські перевезення збитковими. Наша позиція, щоби під час війни не підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, адже для багатьох людей це ще й є способом евакуації”, – каже Перцовський.

Водночас, Олександр Перцовський наголосив, що останнє слово у питанні щодо тарифів на перевезення буде за Кабінетом Міністрів України. А тому, у разі відповідного рішення Кабміну, ціни все ж таки можуть змінитися.

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