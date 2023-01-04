Укрзализныця заявила о ценах на билеты в 2023 году и убыточности пассажирских перевозок

О ценовой политике в пассажирских перевозках в новом году рассказало издание РБК Украина со ссылкой на заявление руководителя пассажирского направления «Укрзализныци» Александра Перцовского.
В заявлении говорится об убыточности пассажирских перевозок. Однако, несмотря на нерентабельность нынешних цен на пассажирские перевозки, стоимость билетов в Укрзализныце повышать не планируют. Такое решение обусловлено регулярными эвакуационными рейсами. Ведь для многих граждан, проживающих в непосредственной близости к зоне боевых действий, единственным способом эвакуации является железная дорога.
«На сегодняшний день никаких повышений на пассажирские сообщения мы не внедряли, конечно, это делает пассажирские перевозки убыточными. Наша позиция, чтобы во время войны не повышать тарифы на пассажирские перевозки, потому что для многих людей это еще и является способом эвакуации», — говорит Перцовский.
В то же время, Александр Перцовский подчеркнул, что последнее слово в вопросе о тарифах на перевозки будет за Кабинетом Министров Украины. А потому, в случае соответствующего решения Кабмина, цены все же могут измениться.
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