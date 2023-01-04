Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Укрзализныця заявила о ценах на билеты в 2023 году и убыточности пассажирских перевозок

Укрзализныця заявила о ценах на билеты в 2023 году и убыточности пассажирских перевозок

Сегодня 06:45
просмотров

Война в Украине существенно повлияла на экономику страны. Произошел рост стоимости большинства продуктов и услуг. Стоимость пассажирских перевозок на всех видах транспорта также выросла. В Укрзализныце рассказали, будут ли повышаться цены на билеты в 2023 году.

Новости Днепра про Укрзализныця заявила о ценах на билеты в 2023 году и убыточности пассажирских перевозок

О ценовой политике в пассажирских перевозках в новом году рассказало издание РБК Украина со ссылкой на заявление руководителя пассажирского направления «Укрзализныци» Александра Перцовского.

В заявлении говорится об убыточности пассажирских перевозок. Однако, несмотря на нерентабельность нынешних цен на пассажирские перевозки, стоимость билетов в Укрзализныце повышать не планируют. Такое решение обусловлено регулярными эвакуационными рейсами. Ведь для многих граждан, проживающих в непосредственной близости к зоне боевых действий, единственным способом эвакуации является железная дорога.

«На сегодняшний день никаких повышений на пассажирские сообщения мы не внедряли, конечно, это делает пассажирские перевозки убыточными. Наша позиция, чтобы во время войны не повышать тарифы на пассажирские перевозки, потому что для многих людей это еще и является способом эвакуации», — говорит Перцовский.

В то же время, Александр Перцовский подчеркнул, что последнее слово в вопросе о тарифах на перевозки будет за Кабинетом Министров Украины. А потому, в случае соответствующего решения Кабмина, цены все же могут измениться.

Читайте также:

Новости Днепра про Укрзализныця заявила о ценах на билеты в 2023 году и убыточности пассажирских перевозокУкраїнська Новости Днепра про Укрзализныця заявила о ценах на билеты в 2023 году и убыточности пассажирских перевозокРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функция
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функция

    Мобильное приложение Приват24 будет работать без интернета. Об этом сообщили…

    Никуда не исчезает: за сутки в Днепре заболели COVID двенадцать человек
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Никуда не исчезает: за сутки в Днепре заболели COVID двенадцать человек

    Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения.

    Ему только испольнилось 20: в Днепре спасают раненого бойца
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Ему только испольнилось 20: в Днепре спасают раненого бойца

    У защитника гематома мягких тканей шеи, инородное тело по передней…

    6000 долларов: в Кривом Роге разоблачена схема незаконного выезда мужчин
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    6000 долларов: в Кривом Роге разоблачена схема незаконного выезда мужчин

    Как оказалось, 36-летний кровожад активно способствовал военнообязанным мужчинам в изготовлении…

    Последние новости

    Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функция
    Приват24 будет работать без интернета: в мобильном приложении появилась новая функция

    Мобильное приложение Приват24 будет работать без интернета. Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Нужен ли зонт: какой будет погода в Днепре 4 января
    Нужен ли зонт: какой будет погода в Днепре 4 января

    Сегодня днепрян ждет достаточно теплая погода.

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Никуда не исчезает: за сутки в Днепре заболели COVID двенадцать человек
    Никуда не исчезает: за сутки в Днепре заболели COVID двенадцать человек

    Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Ему только испольнилось 20: в Днепре спасают раненого бойца
    Ему только испольнилось 20: в Днепре спасают раненого бойца

    У защитника гематома мягких тканей шеи, инородное тело по передней поверхности, правосторонний пневмоторакс. Все новогодние праздники врачи Мечникова спасали ему жизнь.

    Вчера 21:15
    просмотров
    6000 долларов: в Кривом Роге разоблачена схема незаконного выезда мужчин
    6000 долларов: в Кривом Роге разоблачена схема незаконного выезда мужчин

    Как оказалось, 36-летний кровожад активно способствовал военнообязанным мужчинам в изготовлении поддельных документов. Стоили услуги 6000 долларов.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Украине редкую монету номиналом 5 копеек продают за 11 000 грн: в чем ее особенность
    В Украине редкую монету номиналом 5 копеек продают за 11 000 грн: в чем ее особенность

    В Украине на аукционе монету номиналом 5 копеек 2010 года выпуска продают за 11 116 грн. Монета изготовлена из серебра, и по фото, ее состояние практически новое.

    Вчера 19:45
    просмотров
    ВСУ обстреляли два пункта управления россиян и нанесли четыре авиаудара: сводка Генштаба
    ВСУ обстреляли два пункта управления россиян и нанесли четыре авиаудара: сводка Генштаба

    Украинские военные сегодня, 3 января, нанесли успешные удары по российским пунктам управления, а также применяли авиацию для атак на врага.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Пьяный таксист на Днепропетровщине влетел в цистерну с газом на заправке
    Пьяный таксист на Днепропетровщине влетел в цистерну с газом на заправке

    Во вторник, 3 января, в Каменском на улице Макеевской автомобиль службы такси попал в ДТП. «Dacia Logan» влетела в цистерну с газом на территории заправки «Нафтагазсервіс».

    Вчера 18:45
    просмотров
    Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных: что изменилось
    Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных: что изменилось

    Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов.

    Вчера 18:35
    0
    просмотров
    В бою за независимость Украины погиб 26-летний капитан из Днепропетровской области
    В бою за независимость Украины погиб 26-летний капитан из Днепропетровской области

    Вечная слава Герою!

    Вчера 17:53
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх