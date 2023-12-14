Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Україна розпочне перемовини про вступ до ЄС: що на нас чекає далі

Сьогодні 20:06
просмотров

Україна скоро розпочне перемовини про вступ до ЄС.

Новости Днепра про Україна розпочне перемовини про вступ до ЄС: що на нас чекає далі

Лідери ЄС вирішили розпочати перемовини про вступ України до Європейського союзу, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Ні, це не означає, що ми скоро станемо членами ЄС, але ми подолали ще одну сходинку на шляху до цього. До останнього моменту не було зрозуміло, чи ухвалять на саміті рішення про перемовини. Виною всьому позиція прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який грозився не проголосувати за це. 

Що буде далі?

Тепер виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу, яка передбачає складання планів і перевірку рівня відповідності українського законодавства європейському паралельно із завершенням майбутніх реформ.

Далі наступить етап перемовин, який може тривати роками, адже шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, її заявку розглядали 10 років, перш ніж країну офіційно прийняли в ЄС у 2013 році.

Зазначимо, що будь-які рішення про розширення ЄС мають одностайно схвалити всі 27 теперішніх членів блоку, зокрема Угорщина.

На повідомлення Шарля Мішеля відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює, – написав він.

Новости Днепра про Україна розпочне перемовини про вступ до ЄС: що на нас чекає далі

Варто зауважити, що Грузія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. 

Україна й Молдова отримали статус кандидата ЄС влітку 2022 року, тоді як Грузії під час саміту відмовили. 

Читайте також:

Новости Днепра про Україна розпочне перемовини про вступ до ЄС: що на нас чекає даліУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Росіянин ховався від депортації у Дніпрі, бо не хотів додому “на болота”
Новини Дніпра
19.09.2023 11:14
Росіянин ховався від депортації у Дніпрі, бо не хотів додому “на болота”

Громадянин РФ, який не мав дозволу на перебування в Україні,…

Небезпека законопроєкту 5655: Асоціація міст України просить зустрічі з Президентом
новини України
09.06.2023 11:30
Небезпека законопроєкту 5655: Асоціація міст України просить зустрічі з Президентом

Асоціація міст України вважає, що Президента дезінформують про те, що …

Як раніше виглядав будинок Трояновського у Дніпрі: кінотеатр зі 100-річною історією та банківське відділення зі скарбами (ФОТО)
Новини Дніпра
29.05.2023 12:26
Як раніше виглядав будинок Трояновського у Дніпрі: кінотеатр зі 100-річною історією та банківське відділення зі скарбами (ФОТО)

У Дніпрі багато старовинних будівель було зруйновано під час Другої…

Криворіжець став чемпіоном України з греко-римської боротьби
Новини Дніпра
15.05.2023 07:15
Криворіжець став чемпіоном України з греко-римської боротьби

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Наверх