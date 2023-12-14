Україна розпочне перемовини про вступ до ЄС: що на нас чекає далі

Україна скоро розпочне перемовини про вступ до ЄС.

Лідери ЄС вирішили розпочати перемовини про вступ України до Європейського союзу, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Ні, це не означає, що ми скоро станемо членами ЄС, але ми подолали ще одну сходинку на шляху до цього. До останнього моменту не було зрозуміло, чи ухвалять на саміті рішення про перемовини. Виною всьому позиція прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який грозився не проголосувати за це.

Що буде далі?

Тепер виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу, яка передбачає складання планів і перевірку рівня відповідності українського законодавства європейському паралельно із завершенням майбутніх реформ.

Далі наступить етап перемовин, який може тривати роками, адже шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, її заявку розглядали 10 років, перш ніж країну офіційно прийняли в ЄС у 2013 році.

Зазначимо, що будь-які рішення про розширення ЄС мають одностайно схвалити всі 27 теперішніх членів блоку, зокрема Угорщина.

На повідомлення Шарля Мішеля відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює, – написав він.

Варто зауважити, що Грузія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Україна й Молдова отримали статус кандидата ЄС влітку 2022 року, тоді як Грузії під час саміту відмовили.

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