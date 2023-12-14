До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з’явилися і боксерські рукавиці

Туди всі охочі приносили іграшки та квіти, а також запалювали лампадки у пам’ять про тих, хто загинув під час ракетного удару 14 січня 2023 року.
Небайдужі мешканці в той же день прибрали все згоріле, з часом сюди почали приносити нові іграшки, квіти, прапори. З кожним днем їх все більше.
Також містяни принесли боксерські рукавиці та грушу – в пам’ять про відомого тренера з боксу Михайла Кореновського, якого теж вбила російська ракета.
Пам’ятаємо всіх, хто загинув у той страшний день…
Зазначимо, за фактом підпалу поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
У Дніпрі розпочали демонтаж двох знищених під’їздів на вул. Набережна…
Наркокартель на чолі з адвокатом викрили на Дніпропетровщині.
Усе через повідомлення про замінування.