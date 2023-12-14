До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з’явилися і боксерські рукавиці

У неділю, 10 грудня, біля будинку №118 на Перемозі вандали спалили меморіал пам’яті, який влаштували містяни на зупинці громадського транспорту.

Туди всі охочі приносили іграшки та квіти, а також запалювали лампадки у пам’ять про тих, хто загинув під час ракетного удару 14 січня 2023 року.

Небайдужі мешканці в той же день прибрали все згоріле, з часом сюди почали приносити нові іграшки, квіти, прапори. З кожним днем їх все більше.

Також містяни принесли боксерські рукавиці та грушу – в пам’ять про відомого тренера з боксу Михайла Кореновського, якого теж вбила російська ракета.

Пам’ятаємо всіх, хто загинув у той страшний день…

Зазначимо, за фактом підпалу поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета.

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