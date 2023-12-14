Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з’явилися і боксерські рукавиці

До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з’явилися і боксерські рукавиці

Сьогодні 15:42
просмотров

У неділю, 10 грудня, біля будинку №118 на Перемозі вандали спалили меморіал пам’яті, який влаштували містяни на зупинці громадського транспорту.

Новости Днепра про До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з'явилися і боксерські рукавиці

Туди всі охочі приносили іграшки та квіти, а також запалювали лампадки у пам’ять про тих, хто загинув під час ракетного удару 14 січня 2023 року.

Небайдужі мешканці в той же день прибрали все згоріле, з часом сюди почали приносити нові іграшки, квіти, прапори. З кожним днем їх все більше.

Новости Днепра про До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з'явилися і боксерські рукавиці

Новости Днепра про До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з'явилися і боксерські рукавиці

Також містяни принесли боксерські рукавиці та грушу – в пам’ять про відомого тренера з боксу Михайла Кореновського, якого теж вбила російська ракета.

Новости Днепра про До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з'явилися і боксерські рукавиці

Новости Днепра про До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з'явилися і боксерські рукавиці

Пам’ятаємо всіх, хто загинув у той страшний день…

Зазначимо, за фактом підпалу поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета.

Читайте також:

Новости Днепра про До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з'явилися і боксерські рукавиціУкраїнська Новости Днепра про До народного меморіалу на Перемозі продовжують нести нові іграшки: з'явилися і боксерські рукавиціРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі більше 30 будинків залишилися без тепла: причина
Новини Дніпра
Сьогодні 16:23
У Дніпрі більше 30 будинків залишилися без тепла: причина

Важлива інформація!

У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета
Новини Дніпра
Сьогодні 14:13
У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета

У Дніпрі розпочали демонтаж двох знищених під’їздів на вул. Набережна…

Адвокат створив нарколабораторію поблизу Дніпра, яка щомісяця приносила 10 млн прибутку
Новини Дніпра
Сьогодні 13:50
Адвокат створив нарколабораторію поблизу Дніпра, яка щомісяця приносила 10 млн прибутку

Наркокартель на чолі з адвокатом викрили на Дніпропетровщині.

У Дніпрі зі школи №130 евакуювали учнів та вчителів: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 10:04
У Дніпрі зі школи №130 евакуювали учнів та вчителів: що сталося

Усе через повідомлення про замінування.

Наверх