У заповідних зонах Дніпропетровщини виявили численні порушення

На Дніпропетровщині проінспектували заповідники.

До заповідників Дніпропетровщини з “ревізією” завітали фахівці, які провели польові дослідження сучасного екостану цих земель. Про це повідомила науковиця та співробітниця заповідника Дніпровсько-Орільський Катерина Колесникова.

Тільки за 8 днів липня співробітники проінспектували такі природо-охоронні ділянки:

1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Балка Бандурка»

2. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення Комарівщина

3. Орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Волошанська дача»

4. Орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Булахівський лиман»

5. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення Кільченський,

6. Комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Урочище «Лелія»

7. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Приорільський»

8. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Солоний лиман»

9. Лісовий заказник загальнодержавного значення «Урочище «Яцеве»

Під час наукових експедицій фахівці виявили факти мисливства, бракон’єрства риби, незаконних рубок та розорювання схилів балок. Також на території заповідників є купи сміттях на окремих ділянках.

Досліджені території природно-заповідного фонду зазнають надмірного антропогенного навантаження. Охоронні зобов’язання заказників загальнодержавного значення, накладені на відповідні організації, не виконуються належним чином. Більш того, спілкування із землекористувачами показало, що деякі з них не знають про наявність територій ПЗФ на ввіреній їм землі, чи їх місце розташування і тим більш не опікуються цими територіями належним чином. Наразі науковці готують звіти щодо стану природних комплексів зазначених об’єктів природно-заповідного фонду та пропозиції щодо збереження унікальних осередків дикої природи, – повідомила Катерина.

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