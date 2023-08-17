У заповідних зонах Дніпропетровщини виявили численні порушення

До заповідників Дніпропетровщини з “ревізією” завітали фахівці, які провели польові дослідження сучасного екостану цих земель. Про це повідомила науковиця та співробітниця заповідника Дніпровсько-Орільський Катерина Колесникова.
Тільки за 8 днів липня співробітники проінспектували такі природо-охоронні ділянки:
Досліджені території природно-заповідного фонду зазнають надмірного антропогенного навантаження. Охоронні зобов’язання заказників загальнодержавного значення, накладені на відповідні організації, не виконуються належним чином. Більш того, спілкування із землекористувачами показало, що деякі з них не знають про наявність територій ПЗФ на ввіреній їм землі, чи їх місце розташування і тим більш не опікуються цими територіями належним чином. Наразі науковці готують звіти щодо стану природних комплексів зазначених об’єктів природно-заповідного фонду та пропозиції щодо збереження унікальних осередків дикої природи, – повідомила Катерина.
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