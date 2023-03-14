У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу може закінчитися цього року

У ВООЗ вважають, що пандемія закінчиться в 2023 році.

Пам’ятаєте ковід? Так, ось 11 березня виповнилося три роки з того часу, коли у світі заявили про початок пандемії коронавірусу. Тоді вперше у всьому світі запровадили жорсткі карантини, країни закривали свої кордони, а люди боялися виходити на вулицю.

За підрахунками ВООЗ, за три роки від ковіду померло 7 мільйонів людей у всьому світі. Втім, 13 березня очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що пандемія може закінчитися вже цього року.

Вперше щотижнева кількість смертей нижча, ніж три роки тому, коли ми вперше використали слово «пандемія». В якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 закінчився як пандемія, – заявив Гебреїсус.

У той же час, він вважає, що країни повинні засвоїти урок, адже у майбутньому може статися схожа пандемія.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу почалася в Китаї. За однією із версій, збудником стали дикі кажани, а нещодавно у Сполучених Штатах заявили про те, що вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

Раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині в стічних водах знайшли новий штам коронавірусу.

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