У Дніпрі планують на місяць звузити вулицю у центрі: подробиці

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У Дніпрі планують на місяць звузити проїзну частину на вулиці Воскресенській, у районі будинків №23 та №28.

Це пов’язано з проведенням аварійних робіт на колекторі зливової каналізації.

Звуження заплановане з 22 березня до 22 квітня.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Зазначимо, міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на два роки перекриють вулицю Королеви Єлизавети.

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