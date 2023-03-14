Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі планують на місяць звузити вулицю у центрі: подробиці

Сьогодні 10:29
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі планують на місяць звузити вулицю у центрі: подробиці

У Дніпрі планують на місяць звузити проїзну частину на вулиці Воскресенській, у районі будинків №23 та №28.

Це пов’язано з проведенням аварійних робіт на колекторі зливової каналізації.

Звуження заплановане з 22 березня до 22 квітня.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Зазначимо, міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Новости Днепра про У Дніпрі планують на місяць звузити вулицю у центрі: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на два роки перекриють вулицю Королеви Єлизавети.  

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі планують на місяць звузити вулицю у центрі: подробиціУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканець Дніпра наїхав на пішохода в Павлограді та втік з місця ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Мешканець Дніпра наїхав на пішохода в Павлограді та втік з місця ДТП

    У Павлограді водій збив 37-річну жінку.

    Більше десятка електричок на Дніпропетровщині змінили маршрут: офіційно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Більше десятка електричок на Дніпропетровщині змінили маршрут: офіційно

    На Дніпропетровщині відмінили кілька приміських потягів. Крім того деякі електрички…

    Як минула ніч: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 14 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Як минула ніч: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 14 березня

    14 березня — 384-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню росії.…

    ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак і знищили 3 склади боєприпасів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак і знищили 3 склади боєприпасів, – Генштаб

    Російські окупанти не припиняють вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському,…

    Наверх