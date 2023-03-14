У Дніпрі планують на місяць звузити вулицю у центрі: подробиці

У Дніпрі планують на місяць звузити проїзну частину на вулиці Воскресенській, у районі будинків №23 та №28.
Це пов’язано з проведенням аварійних робіт на колекторі зливової каналізації.
Звуження заплановане з 22 березня до 22 квітня.
Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.
Зазначимо, міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на два роки перекриють вулицю Королеви Єлизавети.
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