В Україні повістки надсилатимуть в “Дії”: чи це правда

Нещодавно військовий комісар Харківського ТЦК Володимир Арап заявив, що в майбутньому українці зможуть отримувати повістки через «Дію» і виклики в ТЦК будуть здійснюватися вже в електронному вигляді.
Ця заява викликала обурення у суспільстві та жваве обговорення у ЗМІ та Telegram-каналах, але, як з’ясувалося, вона не відповідає дійсності – повісток у «Дії» не буде.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
Є встановлений порядок видачі повісток військовозобов’язаним, він актуалізований і в тій нормативці, яка вийшла. Як бачимо, там питання «Дії» взагалі не стоїть, – заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.
Нагадаємо, раніше ми писали, що омбудсман розповів, чи можна вручати повістки на вулиці та хто може це робити.
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