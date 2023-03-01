Директор ФБР розповів про причину появи пандемії Covid-19: витік із лабораторії в Китаї

У Сполучених Штатах вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомим директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей в інтерв’ю телеканалу Fox News.

ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Мовиться про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії, – вказав посадовець.

При цьому Рей зазначив, що уряд КНР, на його думку, “робить усе можливе, аби завадити” зусиллям США та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.

Китайський уряд, як мені здається, робить усе можливе, щоб спробувати зірвати і заплутати роботу тут. Робота, яку ми виконуємо, робота, яку виконує наш уряд і близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх, – зазначив директор ФБР.

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