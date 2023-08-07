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  • У центрі Дніпра водій ледь не зомлів під час руху через пекельну спеку

У центрі Дніпра водій ледь не зомлів під час руху через пекельну спеку

Сьогодні 18:37
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У Дніпрі патрульні допомогли водієві, який раптом відчув себе зле за кермом.

Новости Днепра про У центрі Дніпра водій ледь не зомлів під час руху через пекельну спеку

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра. 

У понеділок, 7 серпня, на проспекті Дмитра Яворницького патрульні помітили автомобіль, який стояв із порушеннями правил зупинки. Інспектори вирішили перевірити у чому справа. 

Як виявилося, водієві стало зле за кермом, тому він зупинився посеред дороги, бо не міг далі їхати. Чоловік скаржився на погане самопочуття, тож патрульні викликали швидку. 

Медики оглянули чоловіка. У нього був високий артеріальний тиск. Саме тому він погано почувався. За словами лікарів, найімовірніше йому стало зле через спеку. 

Чоловіка забрали до лікарні. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра водій ледь не зомлів під час руху через пекельну спеку

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