У прокурора із Дніпра НАБУ в службовому сейфі знайшло 28 тисяч доларів готівкою

Національне антикорупційне бюро знайшло в сейфі службового кабінету підозрюваного заступника керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області 28 тисяч доларів готівки. На гроші накладено арешт.

У травні детективи НАБУ під час обшуків на роботі у підозрюваного знайшли 28 тисяч доларів готівкою, про це пише “Слово і діло”. На гроші та інше підозріле майно наклали арешт.

Адвокат обвинуваченого стверджує, що 27 тисяч доларів – це гроші, які належать знайомому адвокату, а прокурору він їх залишив на зберігання. Ще тисяча – особисті заощадження, які той хотів витратити на покупку ювелірної прикраси.

У САП не вірять у цю версію та впевнені, що 28 тисяч доларів могли бути залучені в злочині. Вилучені кошти ймовірно належали заявнику в цій справі, але це повинна перевірити спеціальна експертиза.

Що передувало

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру адвокату, який збирався підкупити місцевого прокурора. Пізніше заступнику керівника та прокурору повідомили про підозру у створенні штучних доказів. Вони могли підробити матеріали справи, щоб звинуватити людину, яка насправді не причетна до злочину.

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