У передмісті Дніпра рятувальники гасили лазню

На місце події прибули рятувальники з Підгородного та Дніпра. Вони виявили, що пожежа виникла у приватному домоволодінні. Полум’я встигло поширитися на площу 15 квадратних метрів.
Внаслідок пожежі виявився пошкоджений дах одноповерхової лазні. Займання вдалося локалізувати о 19:50, а повністю загасили пожежу рятувальники о 20:39. На щастя, у випадку ніхто не постраждав і не загинув. У рятувальній операції взяли участь 12 співробітників Держслужби.
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