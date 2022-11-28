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У передмісті Дніпра рятувальники гасили лазню

Сьогодні 09:30
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27 листопада у Підгородному Дніпропетровської області спалахнула лазня на території прибудинкової ділянки.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра рятувальники гасили лазню

На місце події прибули рятувальники з Підгородного та Дніпра. Вони виявили, що пожежа виникла у приватному домоволодінні. Полум’я встигло поширитися на площу 15 квадратних метрів.

Внаслідок пожежі виявився пошкоджений дах одноповерхової лазні. Займання вдалося локалізувати о 19:50, а повністю загасили пожежу рятувальники о 20:39. На щастя, у випадку ніхто не постраждав і не загинув. У рятувальній операції взяли участь 12 співробітників Держслужби.

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