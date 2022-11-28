В пригороде Днепра спасатели тушили баню

На місце події прибули рятувальники з Підгородного та Дніпра. Вони виявили, що пожежа виникла у приватному домоволодінні. Полум’я встигло поширитися на площу 15 квадратних метрів.
В результате пожара оказалась повреждена крыша одноэтажной бани. Возгорание удалось локализовать в 19:50, а полностью потушили пожар спасатели в 20:39. К счастью, в происшествии никто не пострадал и не погиб. В спасательной операции участвовали 12 сотрудников Госслужбы.
Читайте также:
Автор:
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 27 ноября…
Сегодняшняя ночь прошла без ракетной угрозы, но не без артиллерийских…
В Днепре 27 ноября в полицию сообщили о гранате, которую…
В Каменском мужчина забил насмерть 54-летнюю женщину и закопал во…
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 27 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.
Сегодняшняя ночь прошла без ракетной угрозы, но не без артиллерийских обстрелов. Всю ночь оккупанты терроризировали Никопольский район с противоположной стороны Каховского водохранилища, выпустили более 30 снарядов.
В Днепре 27 ноября в полицию сообщили о гранате, которую нашли на Вокзальной площади.
В Каменском мужчина забил насмерть 54-летнюю женщину и закопал во дворе дома возле теплицы.
В Каменском 19-летний парень, угрожая пистолетом, 2 раза ограбил один магазин.
Обязательно захватите с собой зонт!
На первенстве мира по боксу среди молодежи, который проходит в Бельгии, прекрасно выступил наш земляк Никита Засенюк.
У Павлограді Дніпропетровської області дружина подала до суду на чоловіка, який кинув їй в обличчя пачку соку.
Пока в Украине наблюдаются проблемы с отоплением. светом и водоснабжением. Поэтому люди начали использовать вспомогательные приборы для отопления и приготовления пищи.
В Украине из-за массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре недавно произошел блекаут.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!