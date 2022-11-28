В пригороде Днепра спасатели тушили баню

В результате пожара оказалась повреждена крыша одноэтажной бани. Возгорание удалось локализовать в 19:50, а полностью потушили пожар спасатели в 20:39. К счастью, в происшествии никто не пострадал и не погиб. В спасательной операции участвовали 12 сотрудников Госслужбы.

На місце події прибули рятувальники з Підгородного та Дніпра. Вони виявили, що пожежа виникла у приватному домоволодінні. Полум’я встигло поширитися на площу 15 квадратних метрів.

27 ноября в Подгородном Днепропетровской области загорелась баня на территории придомового участка.

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