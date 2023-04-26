У передмісті Дніпра п’ятеро дітей вночі заблукали на острові

У передмісті Дніпра рятували дітей, які заблукали на острові.

У вівторок, 25 квітня, близько 23 години вечора, до рятувальників надійшло повідомлення про дітей, які загубилися. Школярі гуляли на острові Самарський, що поблизу Слобожанської тергромади, та не змогли самостійно повернутися на берег.

Приїхавши на місце інциденту, водолази-рятувальники з’ясували, що п’ятеро дітей, віком від 10 до 13 років, були на острові.

У темряві було важко побачити, де саме були діти, тому рятувальники та поліціянти розділилися. Заважали також великі зарослі очерету на прибережній зоні. Через деякий час, школярів все ж вдалося знайти та безпечно повернути на берег.

Підлітків оглянули працівники екстреної медичної допомоги, стан дітей – задовільний. Деталі події встановлюють правоохоронні органи.

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