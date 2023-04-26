Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У передмісті Дніпра п’ятеро дітей вночі заблукали на острові

Сьогодні 10:25
просмотров

У передмісті Дніпра рятували дітей, які заблукали на острові.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра п'ятеро дітей вночі заблукали на острові

У вівторок, 25 квітня, близько 23 години вечора, до рятувальників надійшло повідомлення про дітей, які загубилися. Школярі гуляли на острові Самарський, що поблизу Слобожанської тергромади, та не змогли самостійно повернутися на берег.

Приїхавши на місце інциденту, водолази-рятувальники з’ясували, що п’ятеро дітей, віком від 10 до 13 років, були на острові. 

У темряві було важко побачити, де саме були діти, тому рятувальники та поліціянти розділилися. Заважали також великі зарослі очерету на прибережній зоні. Через деякий час, школярів все ж вдалося знайти та безпечно повернути на берег. 
 
Підлітків оглянули працівники екстреної медичної допомоги, стан дітей – задовільний. Деталі події встановлюють правоохоронні органи.
 

Читайте також:

Новости Днепра про У передмісті Дніпра п'ятеро дітей вночі заблукали на островіУкраїнська Новости Днепра про У передмісті Дніпра п'ятеро дітей вночі заблукали на островіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Приміські потяги, який курсують до Дніпра, змінили графік руху: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:56
    Приміські потяги, який курсують до Дніпра, змінили графік руху: подробиці

    Деякі приміські потяги змінили розклад руху.

    У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:38
    У Дніпрі на Каруни стоять трамваї: причина

    Будьте уважні!

    У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Жовтих Водах сталося ДТП: водія затисло у салоні

    У Жовтих Водах ВАЗ врізався у стовп, водія затисло у…

    “Neo Plaza” та “Passage”: у Дніпрі «замінували» ТРЦ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    “Neo Plaza” та “Passage”: у Дніпрі «замінували» ТРЦ

    За минулу добу у Дніпрі «замінували» ТРЦ "Neo Plaza" та…

    Наверх