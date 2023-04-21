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  • У небі над Дніпром неозброєним оком можна побачити яскравий потік Лірид

У небі над Дніпром неозброєним оком можна побачити яскравий потік Лірид

Сьогодні 11:51
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У небі над Дніпром "пронесеться" потік Лірид.

Новости Днепра про У небі над Дніпром неозброєним оком можна побачити яскравий потік Лірид

Днями киян налякало “НЛО”, яке згоріло в небі над містом. За словами астрономів, це міг бути метеорит з потоку Лірид. 

Як повідомили в Дніпровському планетарії, у ніч з 21 на 22 квітня, містяни теж зможуть побачити метеоритний дощ Лірид. Скоріше за все, такого як в Києві не буде, але за ясної погоди за цим явищем можна спостерігати неозброєним оком. 

Очікується, що за годину на Землю впаде до 18 падаючих “зірок”. 

Як спостерігати

Найкраще на зорі дивитися за містом, де немає світлового забруднення. Втім, побачити потік можна навіть в місті, якщо цієї ночі не буде хмар. Радіант метеоритного потоку розташований у сузір’ї Ліри. Після опівночі воно підійметься високо над південно-східним горизонтом. 

Місяць не завадить огляду, бо тільки пройшов фазу молодика. Орієнтир – зірка Вега, яка є найскравішою на небі.

Астрономи радять півгодини поспостерігати за іншими зорями, щоб очі звикли до темряви, і тоді можна милуватися метеорами, які згорають. Особливість Ліридів в тому, що вони не залишають після себе “хвоста”, а більше нагадують вогняну кулю. 

Новости Днепра про У небі над Дніпром неозброєним оком можна побачити яскравий потік Лірид

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Новости Днепра про У небі над Дніпром неозброєним оком можна побачити яскравий потік ЛіридУкраїнська

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