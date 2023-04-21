В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть яркий поток Лирид

На днях киевлян испугало «НЛО», сгоревшее в небе над городом. По словам астрономов, это мог быть метеорит из потока Лирид.
Как сообщили в Днепровском планетарии, в ночь с 21 на 22 апреля, горожане тоже смогут увидеть метеоритный дождь Лирид. Скорее всего, такого как в Киеве не будет, но в ясную погоду за этим явлением можно наблюдать невооруженным глазом.
Ожидается, что за час на Землю упадет до 18 падающих «звезд».
Как наблюдать
Лучше всего следить за звездопадом за городом, где нет светового загрязнения. Впрочем, увидеть поток можно даже в городе, если в эту ночь не будет облаков. Радиант метеоритного потока расположен в созвездии Лиры. После полуночи оно поднимется высоко над юго-восточным горизонтом.
Луна не помешает просмотру, потому что только прошла фазу новолуния. Ориентир – звезда Вега, которая является самой яркой на небе.
Астрономы советуют полчаса понаблюдать за другими звездами, чтобы глаза привыкли к темноте, и тогда можно любоваться сгорающими метеорами. Особенность Лиридов в том, что они не оставляют после себя «хвоста», а больше напоминают огненный шар.
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