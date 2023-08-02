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Новини У Дніпропетровській області зник 79-річний дідусь, який має проблеми з пам‘яттю
У Дніпропетровській області зник 79-річний дідусь, який має проблеми з пам‘яттю
У Дніпропетровській області шукають зниклого дідуся.
Про це повідомили волонтери Павлоградського пошуково-рятувального загону “Антарєс”.
79-річний Констянтин Костянтинович Комендант вийшов з дому 2 серпня о 7 ранку і досі не повернувся. Чоловік живе в районі вулиці Ганна Світлична у центрі Павлограда.
У день зникнення був одягнений в джинсові шорти, вітровку зеленого кольору, взутий в капці та міг бути в чорній кепці.
Прикмети: тілобудова середня, очі карі, на голові лисина, але на скронях є волосся.
Особливі прикмети: шрам на обличчі після операції, на голені наклеєний лейкопластир.
Має проблеми з пам’яттю. Якщо хтось бачив чоловіка повідомте, будь-ласка, на гарячу лінію 0800400149 або 102.
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