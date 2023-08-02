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  • У Дніпропетровській області зник 79-річний дідусь, який має проблеми з пам‘яттю

У Дніпропетровській області зник 79-річний дідусь, який має проблеми з пам‘яттю

Сьогодні 17:53
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У Дніпропетровській області шукають зниклого дідуся.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області зник 79-річний дідусь, який має проблеми з пам‘яттю

Про це повідомили волонтери Павлоградського пошуково-рятувального загону “Антарєс”.

79-річний Констянтин Костянтинович Комендант вийшов з дому 2 серпня о 7 ранку і досі не повернувся. Чоловік живе в районі вулиці Ганна Світлична у центрі Павлограда. 

У день зникнення був одягнений в джинсові шорти, вітровку зеленого кольору, взутий в капці та міг бути в чорній кепці. 
 
Прикмети: тілобудова середня, очі карі, на голові лисина, але на скронях є волосся. 
 
Особливі прикмети: шрам на обличчі після операції, на голені наклеєний лейкопластир.
 
Має проблеми з пам’яттю. Якщо хтось бачив чоловіка повідомте, будь-ласка, на гарячу лінію 0800400149 або 102.
 

Новости Днепра про У Дніпропетровській області зник 79-річний дідусь, який має проблеми з пам‘яттю

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі шукають зниклу 15-річну дівчинку.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області зник 79-річний дідусь, який має проблеми з пам‘яттюУкраїнська

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