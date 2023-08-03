У Дніпропетровській області жінку на заводі затягнуло у конвеєрну стрічку

У Кам'янському на Дніпропетровщині

У середу, 2 серпня, на одному із підприємств стався нещасний випадок. Працівницю заводу затягнуло в конвеєрну стрічку. Жінку знайшли мертвою її колеги. Про це пише Sobitie.

За попередньою інформацією, нещасний випадок стався в агломераційного цеху на території ПрАТ “Камет-сталь”. Загиблій було 40 років. За словами колег, жінка встигла пропрацювати на заводі лише місяць.

За словами працівників заводу, загиблу “затягнуло” та “намотало” на конвеєрну стрічку. Поруч з нею знайшли віник. Наразі триває службове розслідування.

Висловлюємо співчуття рідним загиблої.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі на “АрселорМіттал” під час роботи загинув працівник.

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