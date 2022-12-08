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У Дніпропетровській області жінка наковталася пігулок

Сьогодні 22:00
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У Дніпропетровській області 48-річна жінка наковталася таблеток.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області жінка наковталася пігулок

Про це повідомляє головний лікар Павлоградської міської станції швидкої медичної допомоги Світлана Зайчикова.

Через складні життєві обставини, пов’язані з війною, жінка не витримала та прийняла велику дозу гіпотензивних засобів. Їй викликали «швидку». Коли медики приїхали постраждала вже була без свідомості з проявами гіпотензії.

 

Жінці надали належну допомогу та терміново доставили в реанімаційне відділення.

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