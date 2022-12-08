В Днепропетровской области женщина наглоталась таблеток

Из-за сложных жизненных обстоятельств, связанных с войной, женщина не выдержала и приняла большую дозу гипотензивных средств. Ей вызвали скорую. Когда медики приехали пострадавшая біла уже без сознания с проявлениями гипотензии.

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