В Днепропетровской области женщина наглоталась таблеток

Об этом сообщает главный врач Павлоградской городской станции скорой медицинской помощи Светлана Зайчикова.
Из-за сложных жизненных обстоятельств, связанных с войной, женщина не выдержала и приняла большую дозу гипотензивных средств. Ей вызвали скорую. Когда медики приехали пострадавшая біла уже без сознания с проявлениями гипотензии.
Женщине оказали должную помощь и срочно доставили в реанимационное отделение.
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