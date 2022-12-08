Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области женщина наглоталась таблеток

Сегодня 22:00
просмотров

В Днепропетровской области 48-летняя женщина наглоталась таблеток.

Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина наглоталась таблеток

Об этом сообщает главный врач Павлоградской городской станции скорой медицинской помощи Светлана Зайчикова.

Из-за сложных жизненных обстоятельств, связанных с войной, женщина не выдержала и приняла большую дозу гипотензивных средств. Ей вызвали скорую. Когда медики приехали пострадавшая біла уже без сознания с проявлениями гипотензии.

 

Женщине оказали должную помощь и срочно доставили в реанимационное отделение.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина наглоталась таблетокУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина наглоталась таблетокРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге под лед провалилась 12-летняя девочка
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    В Кривом Роге под лед провалилась 12-летняя девочка

    В Кривом Роге 12-летняя девочка гуляла на льду и провалилась.

    В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП

    В Днепре пьяный водитель Opel спровоцировал ДТП на улице Петрозаводской.

    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли…

    “Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    “Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат

    В Украине растут цены на все продукты, и ингредиенты для…

    Последние новости

    В Кривом Роге под лед провалилась 12-летняя девочка
    В Кривом Роге под лед провалилась 12-летняя девочка

    В Кривом Роге 12-летняя девочка гуляла на льду и провалилась.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП
    В Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП

    В Днепре пьяный водитель Opel спровоцировал ДТП на улице Петрозаводской.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб
    ВСУ атаковали вражеские пункты управления и район сосредоточения артиллерии РФ, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли удар по району сосредоточения артиллерии российских оккупантов.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)
    ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

    Завтра в Днепре ожидается ухудшение погодных условий. К гололеду присоединится туман, на дорогах существенно ухудшится видимость. Водителей призывают не использовать машины, а пересесть на общественный транспорт.

    Сегодня 19:21
    просмотров
    Житель Днепропетровщины пытался вместе с сообщниками сбежать из Украины
    Житель Днепропетровщины пытался вместе с сообщниками сбежать из Украины

    Пограничники Мукачевского пограничного отряда остановили пятерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.

    Сегодня 19:18
    0
    просмотров
    “Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат
    “Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат

    В Украине растут цены на все продукты, и ингредиенты для салата "Оливье" не стали исключением. Стало известно, сколько любимое новогоднее блюдо украинцев будет стоить в декабре 2022 года.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    На реверсе изображен тризуб: в Украине редкую монету продают за 90 тысяч гривен
    На реверсе изображен тризуб: в Украине редкую монету продают за 90 тысяч гривен

    В Украине выставили на продажу уникальную серебряную монету. Она была изготовлена до 1241 года. Продавец предложил цену в 90 тысяч гривен (2502,90 доллара) и показал фото уникального лота.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечером
    Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечером

    Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.

    Сегодня 18:14
    1
    просмотров
    Новый проект защиты неба над Днепром: комментарий Филатова
    Новый проект защиты неба над Днепром: комментарий Филатова

    Наши Герои делают все, чтобы защитить нас от российских оккупантов.

    Сегодня 17:40
    1
    просмотров
    Хотелось салюта: в Каменском мужчине оторвало руку петардой
    Хотелось салюта: в Каменском мужчине оторвало руку петардой

    И хотя в Украине запретили продажу и использование пиротехники, однако находятся люди, использующие петарды и пытающиеся запустить салюты.

    Сегодня 17:05
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх