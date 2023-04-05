Жорстоке вбивство: у Дніпропетровській області чоловік зарізав свого знайомого кухонним ножем

У місті Апостолово Дніпропетровської області чоловік убив свого 41-річного знайомого за допомогою ножа.

Про це повідомляє у Національнії поліції області.

Відомо, що вбивство трапилося під час конфлікту чоловіків. Підозрюваний тричі встромив ніж у шию потерпілого. Він помер у лікарні від отриманих травм.

Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного та встановити його особу. Виявилося, що це 58-річний чоловік, який раніше вже був засуджений за майнові злочини.

На місці злочину співробітники поліції виявили кухонний ніж.

Затриманому повідомили про підозру по статті ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Наразі розслідування триває.

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