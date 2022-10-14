У Дніпрі житловий масив та низка вулиць залишилися без води

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Гірська, тимчасово припинено водопостачання:
Крім цього, роботи проводяться на ж/м Тополя-2, тому припинено водопостачання:
Через проведення аварійних робіт тимчасово припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня. Дніпроводоканал вибачається за тимчасові незручності.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 14 жовтня, з однієї з міських лікарень намагався втекти…
5 жовтня в боях у Харківській області загинув Владислав Велесик…
В Україні стабілізували систему електропостачання, що була пошкоджена ворожими атаками.…
Україна готується до можливого нападу росіян на три області через…