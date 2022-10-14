У Дніпрі житловий масив та низка вулиць залишилися без води

Тимчасові незручності.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Гірська, тимчасово припинено водопостачання:

вул. Кавказька,

вул. Карпатська,

вул. Діамантна,

вул. Чеботарьова,

вул. Грозненська.

Крім цього, роботи проводяться на ж/м Тополя-2, тому припинено водопостачання:

ж/м Тополя -2, буд. 5, 6.

Через проведення аварійних робіт тимчасово припинено водопостачання:

вул. Космонавтів,

вул. Агнії Барто.

вул. Немировача-Данченка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня. Дніпроводоканал вибачається за тимчасові незручності.

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