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У Дніпрі житловий масив та низка вулиць залишилися без води

Сьогодні 11:12
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Тимчасові незручності.

Новости Днепра про У Дніпрі житловий масив та низка вулиць залишилися без води

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Гірська, тимчасово припинено водопостачання:

  • вул. Кавказька,
  • вул. Карпатська,
  • вул. Діамантна,
  • вул. Чеботарьова,
  • вул. Грозненська.

Крім цього, роботи проводяться на ж/м Тополя-2, тому припинено водопостачання:

  • ж/м Тополя -2, буд. 5, 6.

Через проведення аварійних робіт тимчасово припинено водопостачання:

  • вул. Космонавтів,
  • вул. Агнії Барто.
  • вул. Немировача-Данченка. 

Водопостачання буде відновлено протягом дня. Дніпроводоканал вибачається за тимчасові незручності. 

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Новости Днепра про У Дніпрі житловий масив та низка вулиць залишилися без водиУкраїнська

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