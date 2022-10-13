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Спортсменка із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року

Сьогодні 18:30
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Ярослава Магучіх - серед 10 спортсменок, які претендують на нагороду.

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року

Дніпровська спортсменка Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2022 року за версією Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics).

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дівчина – єдина європейка, яка потрапила до цьогорічного переліку. Нині триває голосування, яке закінчиться 31 жовтня. До нього можуть долучитися і експерти, і вболівальники. За підсумками першого раунду визначать п’ять фіналісток, а вже у грудні будуть оголошені переможниці.

Вболіваємо за своїх! – написав Микола Лукашук.

Зазначимо, окрім Магучіх, до списку номінанток увійшли Кімберлі Гарсія (спортивна ходьба), Шона Міллер (біг на 400 м), Шеріка Джексон (біг на 200 м), Фейт Кіп’єгон (біг на 1500 м), Тобі Амусан (біг з бар’єрами на 100 м), Сідні Маклафлін (біг із бар’єрами на 400 м), Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (біг на 100 м), Чейз Ілі (штовхання ядра), Юлімар Рохас (потрійний стрибок).

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Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра претендує на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 рокуУкраїнська

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