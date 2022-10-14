В Днепре жилой массив и ряд улиц остались без воды

В связи с проведением аварийных работ на ул. Горная, временно прекращено водоснабжение:
Кроме этого, работы проводятся на ж/м Тополь-2, поэтому прекращено водоснабжение:
Из-за проведения аварийных работ временно прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня. Днепроводоканал приносит извинения за временные неудобства.
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