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В Днепре жилой массив и ряд улиц остались без воды

Сегодня 11:12
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Временные неудобства.

Новости Днепра про В Днепре жилой массив и ряд улиц остались без воды

В связи с проведением аварийных работ на ул. Горная, временно прекращено водоснабжение:

  • ул. Кавказская,
  • ул. Карпатская,
  • ул. Бриллиантовая,
  • ул. Чеботарева,
  • ул. Грозненская.

Кроме этого, работы проводятся на ж/м Тополь-2, поэтому прекращено водоснабжение:

  • ж/м Тополь -2, дом. 5, 6.

Из-за проведения аварийных работ временно прекращено водоснабжение:

  • ул. Космонавтов,
  • ул. Агнии Барто.
  • ул. Немирователя-Данченко.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня. Днепроводоканал приносит извинения за временные неудобства.

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