У Дніпрі жінка самотужки затримала чоловік, який вкрав у неї телефон у хостелі

В одному із хостелів Дніпра чоловік спробував вкрасти телефон у жінки.

Крадій скористався тим, що жінка відвернулася та схопив її телефон. Чоловік намагався втекти, проте пані, яку він хотів обікрасти, догнала його та затримала до приїзду поліції.

Як розповіли в ГУ Нацполіції, 22 жовтня в одному із хостелів Шевченківського району сталася крадіжка. До правоохоронців звернулася 41-річна жінка та розповіла, що в неї вкрав телефон чоловік, з яким вона була в одній кімнаті.

На місце виїхали оперативники. Як виявилося, жінка самотужки затримала нахабного крадія, який намагався втекти, а щоб прикинутися невинуватим, сховав телефон у клумбі з квітами.

38-річного містянина в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили викрадене. Виявилося, що раніше чоловік вже мав проблеми із законом за крадіжки. Згодом йому повідомили про підозру.

За скоєний злочин крадієві загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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