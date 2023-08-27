У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста

Повідомляється, що посеред вулиці в центрі Дніпра між двома чоловіками виник конфлікт. Зрештою «стрілок» сів у автомобіль і здійснив пʼять пострілів в повітря із травматичного пістолета.
Як повідомила пресслужба поліції, стрілянину влаштував 36-річний місцевий мешканець.
Працівники відділення поліції №7 затримали зловмисника та вилучили у нього зброю. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
На чоловіка чекає позбавлення волі строком від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.
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