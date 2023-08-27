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  • У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста

У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста

Сьогодні 16:11
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26 серпня до поліції Дніпра надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Дмитра Яворницького у Шевченківському районі міста. Винуватця знайшли та затримали.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста

Повідомляється, що посеред вулиці в центрі Дніпра між двома чоловіками виник конфлікт. Зрештою «стрілок» сів у автомобіль і здійснив пʼять пострілів в повітря із травматичного пістолета. 

Як повідомила пресслужба поліції, стрілянину влаштував 36-річний місцевий мешканець. 

Працівники відділення поліції №7 затримали зловмисника та вилучили у нього зброю. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На чоловіка чекає позбавлення волі строком від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі містаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі містаРусский

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