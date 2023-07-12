У Дніпрі величезна гілка дерева впала на автівку

11-го липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святослава Хороброго Шевченківського району міста Дніпро, на легковий автомобіль впало дерево.

Співробітники ДСНС встановили, що гілка, довжиною 15 м, впала на легковий автомобіль «Mercedes Т124», припаркований на тимчасовій зупинці у дворі житлового будинку.

Рятувальники за допомогою гідравлічного та пневматичного домкратів припідняли гілку, прибрали з автомобіля та розпиляли бензопилами.

До робіт залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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