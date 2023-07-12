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У Дніпрі величезна гілка дерева впала на автівку

Сьогодні 07:15
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11-го липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святослава Хороброго Шевченківського району міста Дніпро, на легковий автомобіль впало дерево.

Новости Днепра про У Дніпрі величезна гілка дерева впала на автівку

Співробітники ДСНС встановили, що гілка, довжиною 15 м, впала на легковий автомобіль «Mercedes Т124», припаркований на тимчасовій зупинці у дворі житлового будинку.

Рятувальники за допомогою гідравлічного та пневматичного домкратів припідняли гілку, прибрали з автомобіля та розпиляли бензопилами.

До робіт залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Новости Днепра про У Дніпрі величезна гілка дерева впала на автівку

Новости Днепра про У Дніпрі величезна гілка дерева впала на автівку

Новости Днепра про У Дніпрі величезна гілка дерева впала на автівку

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