У Дніпрі величезна гілка дерева впала на автівку

Співробітники ДСНС встановили, що гілка, довжиною 15 м, впала на легковий автомобіль «Mercedes Т124», припаркований на тимчасовій зупинці у дворі житлового будинку.
Рятувальники за допомогою гідравлічного та пневматичного домкратів припідняли гілку, прибрали з автомобіля та розпиляли бензопилами.
До робіт залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
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