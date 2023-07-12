В Днепре огромная ветка дерева упала на автомобиль

11 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Святослава Храброго Шевченковского района города Днепр, на легковой автомобиль упало дерево.

Сотрудники ГСЧС установили, что ветвь длиной 15 м упала на легковой автомобиль «Mercedes Т124», припаркованный на временной остановке во дворе жилого дома.

Спасатели с помощью гидравлического и пневматического домкрата приподняли ветку, убрали из автомобиля и распилили бензопилами.

К работам привлечены 6 человек личного состава и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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