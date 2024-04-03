У Дніпрі уродженець РФ вкрав два Iphone у співробітників міграційної служби

У Дніпрі чоловік обікрав Міграційну службу.

Про це йдеться у вироці Самарського суду, оприлюдненому на сайті Єдиного реєстру судових рішень, 29 березня.

Як зазначено у матеріалах справи, уродженець Пермської області РФ, який вже має українське громадянство, вкрав два телефони у співробітників міграційної служби. Це трапилося 9 березня 2024 року.

Підозрюваний, перебуваючи у приміщенні відділу № 4 ДМС, побачив, що двері до одного з кабінетів не зачинені. Чоловік проникнув до кабінету і забрав звідти два мобільних телефони марки Iphone XS та 12 Pro Max. Гаджети, загальною вартістю 26 420 грн, він поклав до кишені та пішов геть.

Згодом чоловіка затримали. Свою вину він не заперечував та пішов на згоду з прокурором. 28 березня 2024 Самарський районний суд визнав винним чоловіка у скоєнні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Зважаючи на те, що чоловік покаявся, не має судимостей, а постраждалі погодилися на мирне врегулювання конфлікту, вирок пом’ягшили до 3 років умовно. Однак засуджений тепер повинен:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

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