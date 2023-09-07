У Дніпрі скасовується трамвайний маршрут: який саме

Відзавтра у Дніпрі знову курсуватиме 12 трамвай.

А ось маршрут №7, який впровадили тимчасово, скасовується.

Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.

Так, 8 вересня відновлює роботу у штатному режимі трамвайний маршрут №12. Раніше вони працювали за скороченим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.

Водночас тимчасово запускали трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська.

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