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У Дніпрі повідомили про мінування більше 50 об’єктів: погрожували підірвати школи, “Мост-сіті” та суди

Сьогодні 10:14
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У суботу, 15 липня, до call-центру СБУ надійшло одразу два повідомлення про мінування. Спеціалістам довелося перевірити 58 об'єктів.

Новости Днепра про У Дніпрі повідомили про мінування більше 50 об'єктів: погрожували підірвати школи,

Про це інформує пресслужба міської ради. 

Так, у першому повідомленні правопорушники погрожували підірвати ТРЦ “Мост-Сіті” у центрі Дніпра. Згодом надійшло ще одне повідомлення про мінування ряду навчальних закладів, судів, мостів і лікарень. 

Усі об’єкти так прилеглі до них території були перевірені правоохоронцями. Будь-яких вибухонебезпечних предметів або речовин не виявлено. Інформація про мінування виявилася хибною.

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Новости Днепра про У Дніпрі повідомили про мінування більше 50 об'єктів: погрожували підірвати школи, Українська Новости Днепра про У Дніпрі повідомили про мінування більше 50 об'єктів: погрожували підірвати школи, Русский

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