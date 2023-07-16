У Дніпрі повідомили про мінування більше 50 об’єктів: погрожували підірвати школи, “Мост-сіті” та суди

Про це інформує пресслужба міської ради.
Так, у першому повідомленні правопорушники погрожували підірвати ТРЦ “Мост-Сіті” у центрі Дніпра. Згодом надійшло ще одне повідомлення про мінування ряду навчальних закладів, судів, мостів і лікарень.
Усі об’єкти так прилеглі до них території були перевірені правоохоронцями. Будь-яких вибухонебезпечних предметів або речовин не виявлено. Інформація про мінування виявилася хибною.
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