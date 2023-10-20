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У Дніпрі потяг на смерть збив чоловіка

Сьогодні 11:16
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Трагедія сталася на перегоні Нижньодніпровськ-Вузол - Дніпро-Головний.

Новости Днепра про У Дніпрі потяг на смерть збив чоловіка

У Дніпрі під час руху потяг збив чоловіка. На жаль, від отриманих травм він помер на місці.

Попередньо, загиблому було 50-60 років.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Зазначається, що машиніст намагався уникнути зіткнення, подавав сигнали та застосував екстрене гальмування. Однак, на жаль, потяг збив чоловіка.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі потяг на смерть збив чоловікаУкраїнська

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