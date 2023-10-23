У Дніпрі посадовець Держспоживслужби вимагав хабар у аграрія-переселенця

У Дніпрі затримали посадовця Держспоживслужби, який за винагороду обіцяв допомогти підприємцю-переселенцю.

Керівник одного із підрозділів Держспоживслужби обіцяв за винагороду “порішати” питання з дозвільними документами для підприємця з Луганщини, який збирався у Дніпрі відкрити свій бізнес. Чоловік хотів продавати добрива та агрохімікати для аграріїв, тож звернувся до профільного відомства, щоб отримати відповідні документи та санітарний паспорт для зберігання товару

Як з’ясували співробітники СБУ, керівник профільного відділу Держспоживслужби в області створив штучні перепони для підприємця, який хотів зібрати пакет документів. Згодом, за винагороду, посадовець запропонував посприяти в прискореному оформленні дозволів та не затягувати процедуру.

Втім, днями посадовця затримали співробітники СБУ, коли той отримував хабар на робочому місці.

Наразі в рамках кримінального провадження йому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, а судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави.

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