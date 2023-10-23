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  • В Днепре руководитель отдела Госпотребслужбы требовал взятку у агрария-переселенца

В Днепре руководитель отдела Госпотребслужбы требовал взятку у агрария-переселенца

Сегодня 11:57
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В Днепре задержали чиновника Госпотребслужбы, который за вознаграждение обещал помочь предпринимателю-переселенцу.

Новости Днепра про В Днепре руководитель отдела Госпотребслужбы требовал взятку у агрария-переселенца

Руководитель одного из подразделений Госпотребслужбы обещал за вознаграждение «решать» вопросы с разрешительными документами для предпринимателя из Луганщины, который собирался открыть свой бизнес в Днепре. Мужчина хотел продавать удобрения и агрохимикаты для аграриев, поэтому обратился в профильное ведомство, чтобы получить соответствующие документы и санитарный паспорт для хранения товара.

Как выяснили сотрудники СБУ, руководитель профильного отдела Госпотребслужбы в области создал искусственные препятствия для предпринимателя, желавшего собрать пакет документов. Впоследствии за вознаграждение чиновник предложил помочь в ускоренном оформлении разрешений и не затягивать процедуру.

Впрочем, на днях чиновника задержали сотрудники СБУ, когда тот получал взятку на рабочем месте.

В рамках уголовного производства ему доложено о подозрении по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а судом избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога.

Новости Днепра про В Днепре руководитель отдела Госпотребслужбы требовал взятку у агрария-переселенца

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