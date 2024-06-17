У Дніпрі по бульвару Слави бігала білосніжна шиншила

Публікацією з фотографіями тваринки поділилися у Facebook-спільноті Соборний район (ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро).
Небайдужі громадяни побачили, як білосніжний гризун бігає по бульвару Слави, та спіймали, аби він не потрапив у біду. Ймовірно, він загубився.
На фото видно, що налякана тварина вже якийсь час знаходиться на вулиці – її біла шерсть почала сіріти.
Як шиншилка опинилась на вулиці – невідомо, деякі з коментуючих припускають, що він наврядчи міг сам втекти. Інші зазначають, що діти могли винести її на вулицю, аби погратися, та ненароком загубити.
Учасники обговорення також запропонували власну допомогу та прихистити тваринку в себе.
Автор шукає власника та просить повідомити за номером, якщо це ваш домашній улюбленець ненароком втік з дому – 0504149739.
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Ердем Альона
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