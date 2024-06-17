Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі по бульвару Слави бігала білосніжна шиншила

Сьогодні 12:31
просмотров

Вулицями Дніпра бігала шиншила.

Новости Днепра про У Дніпрі по бульвару Слави бігала білосніжна шиншила

Публікацією з фотографіями тваринки поділилися у Facebook-спільноті Соборний район (ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро).

Небайдужі громадяни побачили, як білосніжний гризун бігає по бульвару Слави, та спіймали, аби він не потрапив у біду. Ймовірно, він загубився.

На фото видно, що налякана тварина вже якийсь час знаходиться на вулиці – її біла шерсть почала сіріти.

Як шиншилка опинилась на вулиці – невідомо, деякі з коментуючих припускають, що він наврядчи міг сам втекти. Інші зазначають, що діти могли винести її на вулицю, аби погратися, та ненароком загубити. 

Новости Днепра про У Дніпрі по бульвару Слави бігала білосніжна шиншила

Учасники обговорення також запропонували власну допомогу та прихистити тваринку в себе. 

Автор шукає власника та просить повідомити за номером, якщо це ваш домашній улюбленець ненароком втік з дому – 0504149739.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі по бульвару Слави бігала білосніжна шиншилаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі можна урочисто одружитися в ТРЦ: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:39
    У Дніпрі можна урочисто одружитися в ТРЦ: адреси

    У Дніпрі під час війни продовжують створювати нові сім’ї.

    У Дніпрі на ж/м Тополя нібито обірвався ліфт в одному із будинків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:06
    У Дніпрі на ж/м Тополя нібито обірвався ліфт в одному із будинків

    Жителі Дніпра повідомляють, що в одному із будинків нібито обірвався…

    У Дніпрі у відділку поліції шукали вибуховий пристрій
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:17
    У Дніпрі у відділку поліції шукали вибуховий пристрій

    У Дніпрі знову шукали вибухівку.

    Житель Дніпропетровщини став агентом ФСБ та допомагав обстрілювати село, де й сам живе
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:33
    Житель Дніпропетровщини став агентом ФСБ та допомагав обстрілювати село, де й сам живе

    На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який працював на російську ФСБ.

    Наверх