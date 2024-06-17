У Дніпрі на ж/м Тополя нібито обірвався ліфт в одному із будинків

Жителі Дніпра повідомляють, що в одному із будинків нібито обірвався ліфт.

Таке повідомлення з’явилося в чаті будинку ОСББ на Панікахи, 77а, що на ж/м Тополя. Місцеві жителі пишуть, що ввечері неділі , 16 черня, обірвався ліфт. Про постраждалих не повідомляється. Більш офіційних деталей про інцидент також немає.

Очевидці розповіли, що почули гучний звук, схожий на вибух. Чоловік, який повідомив про надзвичайну подію, стверджує, що був на першому поверсі, коли це сталося. Від удару його квартира здигнулася.

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