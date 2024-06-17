У Дніпрі майже в усіх районах лівого берега відключать воду

Майже весь лівий берег залишиться без води.

Про це йдеться у публікації на Facebook-сторінці КП “Дніпроводоканал”.

Повідомляється, що проводитимуться аварійно-відновлювальні роботи на водогонах та відбуватиметься заміна запірної арматури.

Води не буде з 01:00 години ночі 18 червня року по 23:30 годину того ж дня у споживачів лівого берега Дніпра, окрім ж/м Ломівський 1-2, ж/м Лівобережний 1-2-3, приватний сектор прилеглий до зазначених масивів.

Керівництво КП «Дніпроводоканал» вибачається за тимчасові незручності та рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно-відновлювальних робіт, – зазначили в дописі.

Водопостачання планують повністю відновити 19 червня о 10:00.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: