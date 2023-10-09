У Дніпрі під час сварки чоловік побив родича палицею по голові: що з постраждалим

Зловмисника затримали.

7 жовтня в одному з будинків на вулиці Тунельній стався жахливий злочин – під час сварки чоловік побив родича палицею по голові.

Як повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області, між родичами виник словесний конфлікт, під час якого підозрюваний схопив палицю та побив нею потерпілого по голові. 54-річний чоловік втратив свідомість – його госпіталізували до міської лікарні.

Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 8 жовтня слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тепер чоловік загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Триває слідство.

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