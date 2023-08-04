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У Дніпрі начальник колонії за 100 тисяч пообіцяв випустити на волю засудженого за тяжкий злочин

Сьогодні 16:44
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Начальник колонії на Дніпропетровщині за винагороду обіцяв випустити на волю в'язня.

Новости Днепра про У Дніпрі начальник колонії за 100 тисяч пообіцяв випустити на волю засудженого за тяжкий злочин

Про це повідомили в Службі безпеки України та Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Один із в’язнів, якого засудили за тяжкий злочин, відбув значну частину свого покарання, тому звернувся до начальника колонії з проханням відпустити його на волю раніше та призначити умовно-дострокове звільнення. 

Проте начальник колонії почав вимагати хабар за те, що підготує клопотання про дострокове звільнення. За свої послуги він просив 100 тисяч гривень. Посадовець вже встиг отримати гроші на свою картку, проте його викрили співробітники СБУ. 

Новости Днепра про У Дніпрі начальник колонії за 100 тисяч пообіцяв випустити на волю засудженого за тяжкий злочин

Днями до начальника колонії навідалися представники СБУ та обласної прокуратури. Наразі він знаходиться під вартою. 

Слідчі також перевіряють інформацію щодо системності корупційних проявів посадовця та інших службових осіб виправної колонії.

Новости Днепра про У Дніпрі начальник колонії за 100 тисяч пообіцяв випустити на волю засудженого за тяжкий злочин

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Новости Днепра про У Дніпрі начальник колонії за 100 тисяч пообіцяв випустити на волю засудженого за тяжкий злочинУкраїнська

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