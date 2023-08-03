Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь чоловік стріляв по бабусі, яка сиділа на лавці

У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь чоловік стріляв по бабусі, яка сиділа на лавці

Сьогодні 11:27
просмотров

Сталося це у дворі одного із будинків на житловому масиві Червоний Камінь.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь чоловік стріляв по бабусі, яка сиділа на лавці

Чоловік напідпитку почав стріляти з пневматичної рушниці по бабусі, яка сиділа на лавці перед під’їздом. Що спонукало чоловіка до таких дій – невідомо.  

Пенсіонерка почала кричати, сусіди почули це та викликали на місце події медиків та правоохоронців.

У літньої жінки у результаті була травмована рука – медики надали їй допомогу.

Зазначається, що поліцейські оперативно розшукали та затримали хулігана.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію та зазначили, що відносно чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь чоловік стріляв по бабусі, яка сиділа на лавці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік стріляв по дітях під вікнами свого будинку.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь чоловік стріляв по бабусі, яка сиділа на лавціУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі пес напав на чихуахуа на очах дітей: що з тваринкою та що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 10:52
У Дніпрі пес напав на чихуахуа на очах дітей: що з тваринкою та що кажуть у поліції

Днями на житловому масиві Покровський стався жахливий інцидент - пес…

У Кривому Розі чоловік стріляв по дітях під вікнами свого будинку
Новини Дніпра
Сьогодні 10:48
У Кривому Розі чоловік стріляв по дітях під вікнами свого будинку

У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік стріляв по дітям.

У Дніпрі в ботсаду помітили “слонову траву”: це унікальна енергетична культура (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
У Дніпрі в ботсаду помітили “слонову траву”: це унікальна енергетична культура (ФОТО)

Ботанічний сад ДНУ вражає своїм розмаїттям.

У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 08:32
У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо

На щастя, чоловіка врятували медики.

Наверх