У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь чоловік стріляв по бабусі, яка сиділа на лавці

Сталося це у дворі одного із будинків на житловому масиві Червоний Камінь.

Чоловік напідпитку почав стріляти з пневматичної рушниці по бабусі, яка сиділа на лавці перед під’їздом. Що спонукало чоловіка до таких дій – невідомо.

Пенсіонерка почала кричати, сусіди почули це та викликали на місце події медиків та правоохоронців.

У літньої жінки у результаті була травмована рука – медики надали їй допомогу.

Зазначається, що поліцейські оперативно розшукали та затримали хулігана.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію та зазначили, що відносно чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік стріляв по дітях під вікнами свого будинку.

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