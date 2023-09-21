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  • У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладнено

У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладнено

Сьогодні 17:50
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Будь ласка, будьте обережні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладнено

Сьогодні, 21 вересня, у Дніпрі на перехресті просп. Богдана Хмельницького та вул. Стромцова сталася аварія.

Там зіткнулися два легкових автомобілі.

Про це повідомляє Ситуаційний центр.

Як видно на фото, опублікованих у соцмережах, одна із автівок перегородила рух трамваїв.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладнено

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладнено

Інформації про постраждалих поки немає. На місце ДТП викликали правоохоронців.

На цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту та трамваїв. Враховуйте це під час поїздок містом!

UPD: рух трамваїв поновлено! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Миколаїв “Камаз” з’їхав у кювет та врізався в дерево: є постраждалі.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладненоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладненоРусский

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