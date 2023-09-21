У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладнено

Будь ласка, будьте обережні за кермом!

Сьогодні, 21 вересня, у Дніпрі на перехресті просп. Богдана Хмельницького та вул. Стромцова сталася аварія.

Там зіткнулися два легкових автомобілі.

Про це повідомляє Ситуаційний центр.

Як видно на фото, опублікованих у соцмережах, одна із автівок перегородила рух трамваїв.

Інформації про постраждалих поки немає. На місце ДТП викликали правоохоронців.

На цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту та трамваїв. Враховуйте це під час поїздок містом!

UPD: рух трамваїв поновлено!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Миколаїв “Камаз” з’їхав у кювет та врізався в дерево: є постраждалі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: