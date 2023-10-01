У Дніпрі на Мандриківській жінка скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна

Сьогодні на вулиці Мандриківська жінка скоїла самогубство.

Про це повідомляє видання Інформатор, з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, 35-річна жінка вистрибнула з вікна 7 поверху.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.115 ККУ з приміткою “самогубство”.

Редакція нагадує, що в такі непрості часи особливо важливо слідкувати за своїм ментальним здоров’ям та почуттями близьких.

Якщо існує проблема, її обов’язково можна вирішити. У місті працюють центри соціально-психологічної допомоги та телефони довіри.

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