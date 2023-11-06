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У Дніпрі “на гарячому” затримали квартирних злодіїв

Сьогодні 11:49
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Поліцейські затримали трьох чоловіків: 32, 38 та 41 років.

Новости Днепра про У Дніпрі

У Дніпрі квартирні злодії намагалися обікрасти квартиру, поки власників не було вдома. Проте їх затримали “на гарячому”.

Як повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області, 5 листопада близько 5:50 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі намагаються проникнути до квартири одного з будинків у Новокодацькому районі. На місце оперативно прибули правоохоронці. Там вони затримали трьох крадіїв віком 32, 38 та 41 років. У злодюжок поліцейські вилучили знаряддя для взлому дверей.

Новости Днепра про У Дніпрі

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста.

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