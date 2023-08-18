У Дніпрі на Електричній мікроавтобус збив 14-річного хлопця на велосипеді: що з постраждалим

Учора ввечері, 17 серпня, у Дніпрі на перехресті вулиць Електрична та Євгенія Маланюка сталася аварія.
Там водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter збив 14-річного велосипедиста.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На місце події викликали правоохоронців та медиків.
Підліток отримав травми. У нього діагностували забій головного мозку та черепну гематому.
За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді маршрутка збила 12-річну дівчинку.
Читайте також:
Автор:
На Павлоградщині габаритний навантажувач наїхав на велосипедистку.
Важлива інформація!
У Приватбанку запланували регламентні роботи, через що українці тимчасово не…
Замість смачної вечері дніпрянка отримала огидний "сюрприз".