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  • У Дніпрі на Електричній мікроавтобус збив 14-річного хлопця на велосипеді: що з постраждалим

У Дніпрі на Електричній мікроавтобус збив 14-річного хлопця на велосипеді: що з постраждалим

Сьогодні 16:51
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Новости Днепра про У Дніпрі на Електричній мікроавтобус збив 14-річного хлопця на велосипеді: що з постраждалим

Фото умовне.

Учора ввечері, 17 серпня, у Дніпрі на перехресті вулиць Електрична та Євгенія Маланюка сталася аварія.

Там водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter збив 14-річного велосипедиста.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місце події викликали правоохоронців та медиків.

Підліток отримав травми. У нього діагностували забій головного мозку та черепну гематому.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді маршрутка збила 12-річну дівчинку

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Новости Днепра про У Дніпрі на Електричній мікроавтобус збив 14-річного хлопця на велосипеді: що з постраждалимУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Електричній мікроавтобус збив 14-річного хлопця на велосипеді: що з постраждалимРусский

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