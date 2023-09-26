У Дніпрі моніторять рівень шуму: куди скаржитися на гучних сусідів

У Дніпрі моніторять рівень шуму.

Як повідомили в інспекції з питань благоустрою, наразі у Дніпрі можуть перевірити рівень шуму. Це зроблять після звернення заявника. Моніторинг проведуть у приміщенні/квартирі містянина, який скаржиться на шум, за умови повної тиші.

Перш за все це стосується скарг на гучну роботу закладів та бізнесів.

Вимірювання проводять спеціалісти Держустанови “Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” за допомогою спеціального обладнання.

Звернутися можна до інспекції з благоустрою.

скаржилися на гучну роботу витяжок на одному із виробництв. За словами містян, шум настільки сильний, що не чутно сирени, а люди страждають від постійного головного болю. Крім цього, на набережній відбувся мирний мітинг Нагадаємо, раніше мешканці Дніпрана гучну роботу витяжок на одному із виробництв. За словами містян, шум настільки сильний, що не чутно сирени, а люди страждають від постійного головного болю. Крім цього, на набережніймирний мітинг

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