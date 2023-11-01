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У Дніпрі майже на місяць перекриють вулицю поблизу Робочої: причина та карта

Сьогодні 17:52
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Зверніть увагу.

Новости Днепра про У Дніпрі майже на місяць перекриють вулицю поблизу Робочої: причина та карта

На сайті міськради Дніпра з’явився проєкт рішення міського голови Бориса Філатова, де йдеться про перекриття вулиці Алли Горської.  Причина – ремонт дорожнього покриття.

З 9 листопада до 1 грудня перекрити мають вулицю Алли Горської (раніше – Наримська) на ділянці від вулиці Національної Гвардії (колишня Уральська) до вулиці Професора Герасюти (була Каверіна). 

У департаменті благоустрою на цей період мають розробити та погодити з поліцією схему об’їзду. Крім того, навколо дороги мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки.

Вулиця знаходиться паралельно вулиці Робочій. Поки що офіційної схеми об’їзду немає. 

Новости Днепра про У Дніпрі майже на місяць перекриють вулицю поблизу Робочої: причина та карта

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі перейменують ще понад 70 топонімів 

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Новости Днепра про У Дніпрі майже на місяць перекриють вулицю поблизу Робочої: причина та картаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі майже на місяць перекриють вулицю поблизу Робочої: причина та картаРусский

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