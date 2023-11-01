У Дніпрі майже на місяць перекриють вулицю поблизу Робочої: причина та карта

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На сайті міськради Дніпра з’явився проєкт рішення міського голови Бориса Філатова, де йдеться про перекриття вулиці Алли Горської. Причина – ремонт дорожнього покриття.

З 9 листопада до 1 грудня перекрити мають вулицю Алли Горської (раніше – Наримська) на ділянці від вулиці Національної Гвардії (колишня Уральська) до вулиці Професора Герасюти (була Каверіна).

У департаменті благоустрою на цей період мають розробити та погодити з поліцією схему об’їзду. Крім того, навколо дороги мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки.

Вулиця знаходиться паралельно вулиці Робочій. Поки що офіційної схеми об’їзду немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі перейменують ще понад 70 топонімів

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