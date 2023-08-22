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Новини У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та адреси
У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та адреси
Зробіть вдома запаси води!
Сьогодні, 22 серпня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
пров. Хорольський,
вул. Хорольська,
вул. Н. Алексєєнко, 100,106,
вул. Робоча, 25, 25А, 25Б, 59, 65,
вул. Титова, 23, 27, 30,
просп. О. Поля, 104-110,
вул. А. Шепарда, 13, 15, 15А,
вул. Н. Перемоги, 110-120,
вул. Степна (Новоолександрівка),
вул. Дніпровська(Новоолександрівка),
вул. Залізнична (Новоолександрівка),
вул. Солов’їна (Новоолександрівка).
Водопостачання обіцяють відновити після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що
сьогодні на деяких вулицях Дніпра відключать світло на 10 годин: причина та адреси.
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Автор:
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