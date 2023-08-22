Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та адреси

Сьогодні 12:57
просмотров

Зробіть вдома запаси води!

Новости Днепра про У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та адреси

Сьогодні, 22 серпня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • пров. Хорольський,
  • вул. Хорольська,
  • вул. Н. Алексєєнко, 100,106,
  • вул. Робоча, 25, 25А, 25Б, 59, 65,
  • вул. Титова, 23, 27, 30,
  • просп. О. Поля, 104-110,
  • вул. А. Шепарда, 13, 15, 15А,
  • вул. Н. Перемоги, 110-120,
  • вул. Степна (Новоолександрівка),
  • вул. Дніпровська(Новоолександрівка),
  • вул. Залізнична (Новоолександрівка),
  • вул. Солов’їна (Новоолександрівка).

Водопостачання обіцяють відновити після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні на деяких вулицях Дніпра відключать світло на 10 годин: причина та адреси.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та адресиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Перевернув чуже авто, втік від поліції та влаштував дебош у відділку: у Нікополі затримали пенсіонера
Новини Дніпра
Сьогодні 13:19
Перевернув чуже авто, втік від поліції та влаштував дебош у відділку: у Нікополі затримали пенсіонера

Курйозна історія трапилася в Нікополі.

Третя «свічка», 54 поверхи та будинок-міст: які висотки хотіли збудувати у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:51
Третя «свічка», 54 поверхи та будинок-міст: які висотки хотіли збудувати у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі повним ходом іде будівництво багатофункціонального комплексу Mayak. Вежа…

Оточили 10-річну дівчинку: у парку Глоби зграя песиків кошмарить мешканців Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 12:21
Оточили 10-річну дівчинку: у парку Глоби зграя песиків кошмарить мешканців Дніпра

Зграя собак у парку Глоби кошмарить містян.

Рідні просять допомоги: у Дніпрі розшукують безвісти зниклого 57-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 11:53
Рідні просять допомоги: у Дніпрі розшукують безвісти зниклого 57-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

Наверх