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У Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла: причина

Сьогодні 08:30
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Сьогодні, 13 березня, у Дніпрі через порив тепломережі деякі будинки залишилися без тепла.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла: причина

Працівники КП «Теплоенерго» продовжать ліквідацію пориву тепломережі, через що наразі перекрито подачу тепла в будинки № 34, 34а, 35 по вул. Князя Володимира Великого та будинок № 6 по вул. Ярослава Мудрого. Теплопостачання буде відновлено одразу після завершення всіх робіт.

Станом на 6:00 у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні цих КП.

Наразі у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі. Знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано.

За минулу добу, 12 березня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 14 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 23 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

  • просп. Гагаріна;
  • вул. Березинська.

Проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян. Аварійні ситуації на мережах водопостачання відсутні.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про У Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла: причинаРусский

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