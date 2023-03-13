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В Днепре некоторые дома остались без тепла: причина

Сегодня 08:30
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Сегодня, 13 марта, в Днепре из-за порыва теплосети некоторые дома остались без тепла.

Новости Днепра про В Днепре некоторые дома остались без тепла: причина

Работники КП «Теплоэнерго» продолжат ликвидацию порыва теплосети, из-за чего перекрыта подача тепла в дома № 34, 34а, 35 по ул. Князя Владимира Великого и дом №6 по ул. Ярослава Мудрого. Теплоснабжение будет возобновлено сразу после завершения всех работ.

По состоянию на 6:00 в Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом снабжены все дома, обслуживающие котельные этих КП.

В настоящее время в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме. Отключения электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 12 марта, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 14 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 23 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:

  • просп. Гагарина;
  • ул. Березинская.

Проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян. Аварийные ситуации в сетях водоснабжения отсутствуют.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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