В Днепре некоторые дома остались без тепла: причина

Работники КП «Теплоэнерго» продолжат ликвидацию порыва теплосети, из-за чего перекрыта подача тепла в дома № 34, 34а, 35 по ул. Князя Владимира Великого и дом №6 по ул. Ярослава Мудрого. Теплоснабжение будет возобновлено сразу после завершения всех работ.
По состоянию на 6:00 в Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом снабжены все дома, обслуживающие котельные этих КП.
В настоящее время в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме. Отключения электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано.
За прошедшие сутки, 12 марта, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 14 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 23 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:
Проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян. Аварийные ситуации в сетях водоснабжения отсутствуют.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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