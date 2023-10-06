У Дніпрі чоловік, який напився антисептику, напав на бригаду “швидкої” та побив лікарів

У Дніпрі на медиків напав неадекватний пацієнт.

5 жовтня, до місцевої станції ЕМД надійшов виклик про чоловіка, який втратив свідомість в кафе. На місце інциденту виїхала бригада “швидкої”. Як виявилося, постраждалий випив антисептик, після чого йому стало зле та почалася блювота.

Під час огляду чоловік прийшов до тями та почав бити фельдшерок. Про це розповіла медик Марія Стебельська на своїй Facebook-сторінці.

Напад на медиків, удари та заламування рук лікарю та фельдшеру. Виклик поліції, допомога іншої бригади ЕМД, що зупинилась, побачивши напад. Своїх у біді не залишають. Нападник затриманий, заява написана, бригада, попри пережите, працює далі. З забоями та синцями, – зазначила медик.

Після цього фельдшерок оглянули. Окрім синців інших пошкоджень не було, тож вони продовжили роботу.

Нагадаємо, раніше до Дніпра ушпиталили 14-річного хлопця з алкогольним отруєнням.

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